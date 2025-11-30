تباين أداء بورصات الخليج وسط تراجع أسعار النفط وآمال خفض الفائدة الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 نوفمبر 2025 04:58 مساءً - منذ ساعة واحدة

تباين أداء أسواق الأسهم في منطقة الخليج، اليوم الأحد، بعد تراجع أسعار النفط الخام يوم الجمعة مع تحسن المعنويات وسط توقع خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتراجعت العقود الآجلة للخام قليلا يوم الجمعة مع أخذ المستثمرين في اعتبارهم علاوة المخاطر الجيوسياسية للنفط وسط محادثات السلام الروسية الأوكرانية التي طال أمدها.

وقالت أربعة مصادر من أوبك+ إن من المرجح أن يبقي التحالف على مستويات إنتاج النفط دون تغيير في اجتماعه اليوم الأحد، وذلك في إطار إبطاء وتيرة السعي إلى استعادة حصته السوقية وسط مخاوف من تخمة في المعروض تلوح في الأفق.

وتراجع المؤشر القياسي السعودي 0.5 بالمئة مع تراجع سهمي شركة التعدين العربية السعودية وأرامكو السعودية 2.2 بالمئة و0.4 بالمئة على الترتيب.

وقالت مصادر لرويترز يوم الجمعة إن من المتوقع أن تخفض السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، سعر الخام لشهر يناير كانون الثاني للمشترين الآسيويين للشهر الثاني على التوالي إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات تحت ضغط وفرة الإمدادات وتوقعات الفائض.

ونزل المؤشر في قطر 0.3 بالمئة مع تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في الخليج من حيث الأصول، 1.1 بالمئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي في سلطنة عمان 1.2 بالمئة. وصعد أيضا المؤشر الرئيسي في الكويت 0.2 بالمئة. ولم يطرأ تغير على المؤشر الرئيسي في البحرين الذي ظل عند 2040 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.7 بالمئة مع صعود سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.2 بالمئة.