غادر رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام مطار بيروت متوجهين الى القصر الجمهوري في بعبدا لاستقبال البابا لاون الرابع عشر. يُشار إلى أنّ البابا سينتقل من المطار، حيث يُقام له استقبال رسمي بحضور المسؤولين يتقدّمهم ​الرئيس عون​، إلى القصر الرئاسي حيث سيلقي كلمة أمام الحاضرين من مسؤولين ودبلوماسيين.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون وبري وسلام غادروا مطار بيروت متوجّهين إلى القصر الجمهوري في بعبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.