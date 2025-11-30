سعر البيتكوين يستقر عند 91 ألف دولار وتعافي عديد العملات الرقمية البديلة

شهدت عملة البيتكوين خلال عطلة نهاية الأسبوع حركة سعرية مستقرة نسبيا، إذ ظلت قرب مستوى 91 ألف دولار، بعد أن استعادت أكثر من عشرة آلاف دولار منذ وصولها إلى أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر يوم الجمعة الماضي.

وفي المقابل، تراجعت بعض العملات البديلة الكبرى مثل HYPE وAVAX وZEC بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية.

كانت الأيام الماضية صعبة على سعر عملة البيتكوين، إذ هبطت لأول مرة منذ أبريل إلى ما دون 81 ألف دولار، خاسرة أكثر من 25 ألف دولار خلال عشرة أيام فقط.

إلا أن المشترين دافعوا بقوة عن مستوى 80 ألف دولار، ما مهد لبدء مرحلة تعاف تدريجي.

ارتفع السعر بداية إلى 84 ألف دولار مع نهاية الأسبوع الماضي، ثم واصلت العملة صعودها لتصل إلى نحو 88 ألف دولار بحلول الأربعاء.

وبرغم المقاومة التي واجهها هذا المستوى، تمكنت عملة البيتكوين من تجاوز هذا المستوى وقفزت فوق حاجز 90 ألف دولار في نهاية الأسبوع، مسجلة ذروة أسبوعية تجاوزت 93 ألف دولار صباح الجمعة.

لكن الارتفاع لم يستمر طويلا، فعادت العملة إلى نطاق يتراوح بين 90 و91 ألف دولار، حيث استقرت خلال ما يقارب 36 ساعة.

وارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى نحو 1.82 تريليون دولار، فيما بلغت هيمنتها على السوق أكثر من 57%.

على صعيد الأداء الأسبوعي للعملات البديلة، أظهرت عدة عملات تحسن لافت، إذ حققت كل من ETH وXRP ارتفاع يتجاوز 7% لتصلا إلى 3000 دولار و2.20 دولار على التوالي.

كذلك سجّلت SOL وHYPE نمو جيد على مدار الأسبوع رغم التراجع الأخير لـ HYPE.

وشهدت عملات مثل XMR وXLM وAVAX وSUI وSHIB وCC وAAVE نتائج أسبوعية إيجابية.

في المقابل، خالفت ZEC الاتجاه الصعودي، حيث تراجع سعرها بأكثر من 21% خلال أسبوع لتستقر دون 450 دولار.

أما إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية، فقد نما بنحو 300 مليار دولار منذ تراجعات الجمعة الماضية، لتقترب حاليا من مستوى 3.2 تريليون دولار، في إشارة إلى استمرار محاولات التعافي في السوق ككل.

