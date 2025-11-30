الرئيس عون في حفل استقبال البابا: رجاؤنا شفاء النفوس والقلوب والعقول من الأحقاد والحروب والدمار

توجه الرئيس جوزاف عون خلال الحفل الرسمي لاستقبال قداسة البابا لاون الرابع عشر الى قداسة البابا لاوون الرابع عشر بالقول: "بفرح عظيم، أرحب بكم، رسول سلام في وطن السلام. بشرف عظيم، وباسم الشعب ال​لبنان​ي بكل مكوّناته وطوائفه وانتماءاته، أرحّب بكم في هذا الوطن الصغير بمساحته، الكبير برسالته، لبنان الذي كان وما زال أرضاً تجمع بين الإيمان والحرية، بين الاختلاف والوحدة، وبين الألم والرجاء".

واردف الرئيس عون "صاحب القداسة، إنّكم لا تزورون بلداً عادياً، بل أرضاً محفوفة بخطوات التاريخ المقدّس فقد ذُكِر لبنان في الكتب المقدّسة مراراً، رمزاً للعلو والثبات والقداسة. وقد استعمل نشيد الأناشيد جبال لبنان وغاباته كرموز للجمال والروعة والنقاء، فغدت هذه الأرض شاهدة على عظمة الخلق ووفاء للتاريخ المقدّس بفخر عظيم، أرحب بقداستكم، على أرض الكنعانية الراجية شفاء ابنتها. حتى قال لها يسوع: "يَا امْرَأَة، عَظِيمٌ إِيمَانُكِ! لِيَكُنْ لَكِ كَمَا تُرِيدِينَ". وشعبنا اليوم كله يا صاحب القداسة، مثل تلك الكنعانية. إيماننا عظيم... ورجاؤنا شفاء النفوس والقلوب والعقول، من الأحقاد والحروب والدمار".