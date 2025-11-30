زير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، إنه يتوقع أن تُحرز المحادثات الجارية مع المسؤولين الأوكرانيين مزيداً من التقدم نحو التوصل إلى اتفاق يُنهي الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وأضاف روبيو، متحدثاً من مدينة هالانديل بيتش في ولاية فلوريدا حيث تُعقد المحادثات، أن الهدف لا يقتصر على بحث اتفاقات السلام، بل يشمل أيضاً إيجاد مسار يضمن لأوكرانيا الحفاظ على سيادتها واستقلالها وازدهارها. وأكد: “نتوقع إحراز مزيد من التقدم اليوم”.
كانت هذه تفاصيل خبر روبيو: نتوقع تقدماً إضافياً في المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.