روبيو: نتوقع تقدماً إضافياً في المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 نوفمبر 2025 06:46 مساءً - منذ 39 دقيقة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، إنه يتوقع أن تُحرز المحادثات الجارية مع المسؤولين الأوكرانيين مزيداً من التقدم نحو التوصل إلى اتفاق يُنهي الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأضاف روبيو، متحدثاً من مدينة هالانديل بيتش في ولاية فلوريدا حيث تُعقد المحادثات، أن الهدف لا يقتصر على بحث اتفاقات السلام، بل يشمل أيضاً إيجاد مسار يضمن لأوكرانيا الحفاظ على سيادتها واستقلالها وازدهارها. وأكد: “نتوقع إحراز مزيد من التقدم اليوم”.