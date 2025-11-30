محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة (فيديو)

احتفل الفنان المصري محمد هنيدي مساء اليوم الجمعة 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، بعقد قران ابنته فريدة على الطبيب حازم فؤاد الدباح، في حفل عائلي كبير حضره عدد من الأهل والأصدقاء والمقربين من الوسط الفني.

وثقت فيديوهات متداولة لعقد القران عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظة تأثر محمد هنيدي وهو يحتضن ابنته فريدة قائلاً لها: أحلى حضن.

ولاقت هذه اللقطات تفاعلاً واسعاً من الجمهور، الذي عبّر عن تأثره باللحظة الإنسانية العفوية في هذه المناسبة السعيدة.

تألقت العروس فريدة بفستان أبيض بسيط وأنيق، وحظيت بإشادات واسعة من المتابعين الذين كتبوا تعليقات مثل: “أجمل عروسة”، “ألف مليون مبروك”، “فريدة القمر”، و”ربنا يتمم لها على خير”.

كان محمد هنيدي احتفل بخطوبة ابنته فريدة على حازم الدباح في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، خلال حفل عائلي شارك فيه عدد كبير من الأصدقاء والمقربين، وفاجأ هنيدي الحضور حينها بالغناء والرقص مع الفنان أوكا، مما أضفى على الحفل أجواء من المرح والبهجة.

على الصعيد الفني، كان آخر ظهور لمحمد هنيدي في مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذي عُرض في رمضان 2025، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج وائل فرج، وإنتاج شركة United Studios، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول محامٍ يواجه سلسلة من المواقف والمفارقات.

فوشيا