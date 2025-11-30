- 1/2
- 2/2
برميل نفط يحمل شعار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) - رويترز
قال مصدر في تحالف أوبك+ ومصدر مطّلع على محادثات المجموعة، اليوم الأحد، إن ثماني دول من أعضاء التحالف اتفقت مبدئياً على الاستمرار في وقف زيادة إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2026.
وأشار المصدران إلى أن هذه الدول كانت قد اتخذت القرار نفسه في اجتماعها السابق الذي عُقد هذا الشهر، في إطار سعي التحالف للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة وسط التقلبات في مستويات الطلب والأسعار.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: دول في أوبك+ تتجه إلى تمديد وقف زيادة إنتاج النفط مطلع 2026 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.