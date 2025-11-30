مصادر: دول في أوبك+ تتجه إلى تمديد وقف زيادة إنتاج النفط مطلع 2026

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 نوفمبر 2025 06:46 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال مصدر في تحالف أوبك+ ومصدر مطّلع على محادثات المجموعة، اليوم الأحد، إن ثماني دول من أعضاء التحالف اتفقت مبدئياً على الاستمرار في وقف زيادة إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2026.

وأشار المصدران إلى أن هذه الدول كانت قد اتخذت القرار نفسه في اجتماعها السابق الذي عُقد هذا الشهر، في إطار سعي التحالف للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة وسط التقلبات في مستويات الطلب والأسعار.