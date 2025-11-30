لبنان | حاصباني: زيارة البابا تجسد دعماً لقيم التعايش التي تميز وطن الأرز

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 نوفمبر 2025 06:46 مساءً - منذ ساعة واحدة النائب غسان حاصباني كتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني عبر منصة “إكس”: “نرحّب بقداسة البابا لاون في لبنان، حاملًا رسالة السلام والحوار بين الأديان. تُجسّد زيارته دعمًا لقيم التعايش والأخوّة التي تميّز وطن الأرز، وتأكيدًا على دور لبنان كجسر بين الثقافات”. وأضاف “أهلاً بقداستكم في لبنان”.

