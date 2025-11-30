لبنان | الرئيس عون في استقبال البابا لاون: أرحب بكم في هذا الوطن الصغير بمساحته والكبير برسالته

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 نوفمبر 2025 06:46 مساءً - منذ 6 دقائق

بدأ اللقاء الرسمي بين البابا لاون الرابع عشر والسطات وممثلي المجتمع المدني والسلك الديبلوماسي.

وكان البابا لاون دون كلمة في السجل الذهبي.

وقال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في استقبال البابا لاون الرابع عشر في القصر الجمهوري: “قداسة البابا لاوون الرابع عشر، بفرح عظيم، أرحب بكم، رسول سلام في وطن السلام. بشرف عظيم، وباسم الشعب اللبناني بكل مكوّناته وطوائفه وانتماءاته، أرحّب بكم في هذا الوطن الصغير بمساحته، الكبير برسالته، لبنان الذي كان وما زال أرضاً تجمع بين الإيمان والحرية، بين الاختلاف والوحدة، وبين الألم والرجاء”.

وأضاف: “إنّكم لا تزورون بلداً عادياً، بل أرضاً محفوفة بخطوات التاريخ المقدّس فقد ذُكِر لبنان في الكتب المقدّسة مراراً، رمزاً للعلو والثبات والقداسة. وقد استعمل نشيد الأناشيد جبال لبنان وغاباته كرموز للجمال والروعة والنقاء، فغدت هذه الأرض شاهدة على عظمة الخلق ووفاء للتاريخ المقدّس بفخر عظيم، أرحب بقداستكم، على أرض الكنعانية الراجية شفاء ابنتها. حتى قال لها يسوع: “يَا امْرَأَة، عَظِيمٌ إِيمَانُكِ! لِيَكُنْ لَكِ كَمَا تُرِيدِينَ”. وشعبنا اليوم كله يا صاحب القداسة، مثل تلك الكنعانية. إيماننا عظيم… ورجاؤنا شفاء النفوس والقلوب والعقول، من الأحقاد والحروب والدمار”.