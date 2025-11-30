النشرة: تمشيطٌ إسرائيليّ لأطراف الضهيرة والبستان انطلاقًا من موقع الجرداح في القطاع الغربي

افاد مراسل الخليج 365، في الجنوب عن ان "القوات الاسرائيلية تقوم بتمشيط اطراف بلدة الضهيرة والبستان في قضاء صور من موقع الجرداح في القطاع الغربي".

