الوفيات جراء العواصف في جنوب شرق آسيا تتجاوز ‭600‬

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 نوفمبر 2025 06:46 مساءً - منذ ساعتين

قال مسؤولون، اليوم الأحد “إن أكثر من ‭600‬ شخص لقوا حتفهم جراء السيول والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ثلاث دول بمنطقة جنوب شرق آسيا، مع استمرار جهود الإغاثة لعشرات الآلاف من النازحين”.

وشهدت إندونيسيا وماليزيا وتايلاند دمارا واسع النطاق بعد تشكل عاصفة مدارية نادرة في مضيق ملقة أدت إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح شديدة على مدار أسبوع. وتوفي ‭435‬ شخصا في إندونيسيا و170 في تايلاند مع تسجيل ثلاث وفيات في ماليزيا.

ولا يزال مسؤولو الإنقاذ والإغاثة في الدول الواقعة بجنوب شرق آسيا يحاولون الوصول إلى العديد من المناطق المتضررة من السيول اليوم الأحد حتى مع انحسار المياه وإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص في أنحاء البلدان الثلاثة.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى تضرر أكثر من أربعة ملايين شخص، منهم ما يقرب من ثلاثة ملايين في جنوب تايلاند و1.1 مليون في غرب إندونيسيا.

وبشكل منفصل، لقي 153 شخصا حتفهم على الجانب الآخر من خليج البنغال جراء إعصار في سريلانكا، حسبما ذكرت السلطات هناك. وبلغ عدد المفقودين 191 آخرين فيما تضرر أكثر من نصف مليون شخص في أنحاء الجزيرة.

وأظهرت بيانات رسمية على موقع حكومي في إندونيسيا أن عدد الوفيات ارتفع إلى 435 اليوم الأحد، مقارنة مع 303 أمس السبت. وتواصل السلطات جمع تقارير الخسائر والأضرار من جزيرة سومطرة الغربية، حيث اجتاحت الانهيارات الأرضية والسيول ثلاثة أقاليم عقب أمطار غزيرة.

وانعزلت العديد من المناطق بسبب الطرق المسدودة، فيما أعاقت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للاتصالات عمليات التواصل. واستخدمت فرق الإغاثة والإنقاذ طائرات الهليكوبتر لتوصيل المساعدات إلى الأشخاص في المناطق التي يصعب الوصول إليها برا.

وشاهد مصور رويترز، من على متن مروحية تابعة للبحرية حلقت فوق بلدة باليمبايان النائية في سومطرة الغربية، مساحات شاسعة من الأراضي والمنازل جرفتها مياه السيول. وعندما هبطت المروحية في ملعب لكرة القدم، كان عشرات الأشخاص ينتظرون للحصول على الطعام.

وأفادت وزارة الصحة العامة في تايلاند بأن عدد الوفيات جراء السيول في الجنوب بلغ 170 بزيادة ثمانية عن أمس السبت إضافة إلى 102 إصابة. وسجل إقليم سونجكلا العدد الأكبر من الوفيات إذ بلغت 131 حالة.

وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في ماليزيا المجاورة أن حوالي 18700 شخص لا يزالون في مراكز الإيواء. ورفعت سلطات الأرصاد الجوية تحذيراتها من العواصف المدارية والأمطار المتواصلة أمس السبت، متوقعة سماء صافية على معظم أنحاء البلاد.