البابا لاوون في تصريح له بالطائرة الى لبنان: الدولة الفلسطينية هي الحل "الوحيد" للصراع مع إسرائيل

أكد البابا لاوون الرابع عشر إن الحل الوحيد للصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين يجب أن يتضمن قيام ​دولة فلسطينية​.

وأوضح البابا لاوون في تصريحات للصحفيين على متن طائرة أقلته من تركيا إلى لبنان، باننا "نعلم جميعا أن إسرائيل لا تزال لا تقبل بهذا الحل حتى الآن، لكننا نراه الحل الوحيد".

وتابع البابا "نحن أيضا أصدقاء لإسرائيل، ونسعى لأن نكون صوتا وسيطا بين الطرفين لمساعدتهما على الاقتراب من حل يحقق العدالة للجميع".

وخلال مؤتمر صحفي مقتضب مدته ثماني دقائق ركز فيه على زيارته لتركيا التي بدأها يوم الخميس واستمرت حتى اليوم الأحد في أول رحلة خارجية له منذ انتخابه في أيار، ذكر البابا إنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ​الصراع الإسرائيلي الفلسطيني​ وكذلك الصراع الأوكراني الروسي، وأكد أن تركيا تؤدي دورا مهما للمساعدة في إنهاء الحربين.

وأشاد البابا بتركيا باعتبارها مثالا للتعايش الديني. وقال "يستطيع الناس من مختلف الأديان العيش في سلام... هذا أحد الأمثلة على ما أعتقد أننا جميعا نتطلع إليه في أنحاء العالم".

ويزور البابا ليو لبنان حتى يوم الثلاثاء ثم يعود إلى روما.