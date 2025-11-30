لبنان | النائب مراد: كل الترحيب بضيف لبنان الكبير

النائب "حسن مراد"
كتب النائب حسن مراد على منصة “إكس”: “تشكل زيارة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر إلى وطننا لبنان رسالة عميقة الدلالة على حضور لبنان الدائم في ضميره وضمائر أحرار العالم التواق إلى الحفاظ عليه وطناً للتنوع والعيش الواحد بين كل أبنائه رغم كل محاولات زرع الفتنة بينهم”.
وأضاف “كل الترحيب بضيف لبنان الكبير على أمل ان تمنح زيارته السلام الدائم في ربوع وطننا ومنطقتنا جوهره العدالة واسترجاع الحق ونبذ كافة أشكال العدوان”.
