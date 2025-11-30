لبنان | السفير غملوش: لتكن زيارة البابا نقطة تحوّل تؤكد أن لا أحد يُلغى في هذا الوطن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 نوفمبر 2025 06:46 مساءً - منذ 38 دقيقة

رحّب السفير العالمي للسلام رئيس جمعية تنمية السلام العالمي حسين غملوش بقداسة البابا ليون الرابع عشر الى لبنان، وقال في بيان: “في مناسبة تاريخية عظيمة، نرحّب بقداسة البابا ليون الرابع عشر في ربوع وطننا لبنان، بلد الرسالة والتنوع والعيش المشترك، الذي بقي رغم كل الجراح والصعوبات، منارة للسلام في هذا الشرق المضطرب، ويحمل في قلبه رسالة محبة إلى العالم”.

وتابع: “تأتي هذه الزيارة المباركة في لحظة مصيرية، يحمل فيها لبنان همومًا كبيرة وتحديات دقيقة. فلتكن رسالة قداسته لنا جميعًا دعوة للتلاقي لا التفرقة، للحوار لا المواجهة، وللتعاون في سبيل بناء وطن يليق بنا وبأبنائنا. إن مشاركتي، بصفتي سفيرًا عالميًا للسلام ورئيسًا لجمعية تنمية السلام العالمي، في استقبال قداسته، هي تعبير صادق عن التزامي نشر ثقافة المحبة والسلام، واحترام الآخر، والدعوة الدائمة إلى وحدة الكلمة والموقف في خدمة لبنان وشعبه”.

وختم غملوش: “نأمل أن تكون هذه الزيارة نقطة تحوّل، تؤكد مجددًا أن لا أحد يُلغى في هذا الوطن، وأننا جميعًا شركاء فيه، نعمل معًا على إنهاء الانقسام، ورفض الاحتلال، وإنهاء الخروقات، والحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي اللبنانية، والسير نحو مستقبل مشرق يسوده السلام والاستقرار والازدهار. أهلاً وسهلاً بقداستكم في بلد الأرز… لبنان، وطن الرسالة والسلام”.