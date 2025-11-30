هاسيت: مستعد لخلافة باول في قيادة الاحتياطي الفيدرالي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 نوفمبر 2025 06:46 مساءً - منذ ساعتين

قال المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض كيفن هاسيت، اليوم الأحد، إنه سيكون “سعيداً” في حال اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وجاء تصريح هاسيت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، بعد تقرير نشرته وكالة بلومبرغ الأسبوع الماضي أشارت فيه إلى أنه يُعد أبرز المرشحين لخلافة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته العام المقبل.