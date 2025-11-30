- 1/2
- 2/2
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت - رويترز
قال المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض كيفن هاسيت، اليوم الأحد، إنه سيكون “سعيداً” في حال اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وجاء تصريح هاسيت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، بعد تقرير نشرته وكالة بلومبرغ الأسبوع الماضي أشارت فيه إلى أنه يُعد أبرز المرشحين لخلافة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته العام المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر هاسيت: مستعد لخلافة باول في قيادة الاحتياطي الفيدرالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.