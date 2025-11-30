أبو الغيط: التاريخ يسير نحو الدولة الفلسطينية وليس استدامة الاحتلال

اشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الى أن "​الاحتلال الإسرائيلي​ كشف خلال العامين الماضيين عن وجهه "البشع والإجرامي" بعدما أظهر وحشية غير محدودة في القتل والتدمير والتجويع"، مشيرا إلى أنه "تحول إلى جيش يعيش على الأنقاض واستهداف الأطفال".

وأكد بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم الأحد، ان "ما جرى كان محاولة ممنهجة لمحو مجتمع كامل من الوجود وهدم أي أفق لقيام الدولة الفلسطينية وليس مجرد عدوان عابر"، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني واجه ذلك بالصمود والتمسك بأرضه بصورة تسببت في عزلة دولية غير مسبوقة لإسرائيل.

وحول اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قال أبو الغيط إن "ما حدث ليس مناسبة رمزية بل محطة لتجديد الالتزام الدولي بعدالة القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "التصعيد الذي شهدته الضفة الغربية خلال العامين الماضيين كان تصعيدا غير مسبوق".

واعتبر أن "مشروع الدولة الفلسطينية لم يمت والاعتراف الدولي بفلسطين وصل إلى 157 دولة، بينها دول كان لها أدوار تاريخية سلبية في إنشاء إسرائيل"، مضيفا "اتجاه التاريخ يسير نحو الدولة الفلسطينية وليس نحو استدامة الاحتلال".