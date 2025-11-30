لبنان | جعجع: عسى أن تكون زيارة البابا خاتمةً لآخر الحروب في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 نوفمبر 2025 06:46 مساءً - منذ ساعة واحدة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رحب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بوصول الحبر الأعظم بابا الفاتيكان لاون الرابع عشر إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وكتب عبر منصة “إكس”: “أحر الترحيب بالحبر الأعظم لاوون الرابع عشر، عسى أن تكون زيارة قداستكم بركةً وخاتمةً لآخر الحروب وفصول الآلام والمعاناة في لبنان، ليستحق قيامته ويستعيد ألقه وطنا للحرية والتعددية ودولة ناجزة السيادة. طوبى للساعين إلى السلام، فإنهم أبناء الله يدعون”.

