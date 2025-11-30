بدء الاجتماع الأميركي - الأوكراني في فلوريدا بشأن خطة السلام وانهاء الحرب في اوكرانيا

بدأ الاجتماع الأميركي - الأوكراني في فلوريدا بشأن خطة السلام، بين المفاوضين الأوكرانيين برئاسة رستم عمروف ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يرافقه ستيف وتيكوف، المبعوث الخاص، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب.
وفي السياق، ذكر وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو الى ان محادثات فلوريدا تهدف إلى "تحديد مسار" يؤدي إلى أوكرانيا ذات سيادة.
بدوره، اشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني الى اننا حققنا تقدما ملموسا في المحادثات، وممتنون للدور الأميركي.
