لقاء بين البابا لاوون والرئيس عون في القصر الجمهوري في بعبدا

يُعقد في هذه الأثناء، لقاء بين البابا لاوون الرابع عشر ورئيس الجمهوريّة جوزاف عون في القصر الجمهوري في بعبدا.
وكان قد استُقبل البابا في باحة القصر من قبل فرقة دبكة قدّمت عرضًا مميّزًا، ومن ثمّ أُقيم عرض ضوئي (ليزر) خاص، عُرضت خلاله صورة البابا والأرزة اللّبنانيّة محاطتان بحمامات السّلام، وبشعار دولة الفاتيكان.
