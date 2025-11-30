ارتفاع حصيلة الفيضانات في سريلانكا إلى 334 قتيلا

اسفرت الفيضانات وانزلاقات التربة التي تسبب بها الإعصار ديتواه في سريلانكا عن مصرع 334 شخصا على الأقل، وفق حصيلة جديدة أدلى بها الاحد مركز إدارة الكوارث، لافتا أيضا الى نحو 400 مفقود.

واوضح المركز إن الامطار توقفت بعدما انهمرت لأسبوع، لكن مناطق بكاملها في العاصمة كولومبو لا تزال غارقة في المياه، مقدرا عدد المتضررين في مختلف أنحاء البلاد بأكثر من مليون شخص.