اسفرت الفيضانات وانزلاقات التربة التي تسبب بها الإعصار ديتواه في سريلانكا عن مصرع 334 شخصا على الأقل، وفق حصيلة جديدة أدلى بها الاحد مركز إدارة الكوارث، لافتا أيضا الى نحو 400 مفقود.
واوضح المركز إن الامطار توقفت بعدما انهمرت لأسبوع، لكن مناطق بكاملها في العاصمة كولومبو لا تزال غارقة في المياه، مقدرا عدد المتضررين في مختلف أنحاء البلاد بأكثر من مليون شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة الفيضانات في سريلانكا إلى 334 قتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.