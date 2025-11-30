كشافة الإمام المهدي نظّمت استقبالًا للبابا لاوون أثناء مروره بالضاحية الجنوبية لبيروت متوجهًا لقصر بعبدا

عبر موكب ​البابا لاوون الرابع عشر​ اوتوستراد هادي نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسط حضور لكشافة الإمام المهدي التي نظّمت استقبالًا له، خلال تواجه البابا لاوون إلى قصر بعبدا.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار بيروت الدولي، قادمًا من اسطنبول، ليبدأ زيارة تاريخيّة إلى لبنان تمتدّ ثلاثة أيّام، وتشمل سلسلة لقاءات رسميّة وروحيّة ورعويّة في العاصمة بيروت وعدد المناطق.