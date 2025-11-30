خلال زيارة بوتين.. الهند تعتزم شراء أسلحة من روسيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 نوفمبر 2025 04:58 مساءً - منذ 32 دقيقة

ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة أن الهند تعتزم بدء مباحثات من أجل شراء طائرات مقاتلة ودرع دفاع صاروخي من روسيا خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع.

وأضافت الوكالة أن الهند وروسيا تربطهما شراكة استراتيجية خاصة ومتميزة، ومن المتوقع أن تشمل المناقشات شراء طائرات مقاتلة من طراز سو-57 ونسخة متطورة من درع الدفاع الصاروخي إس-500.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير حتى الآن.