إيهاب توفيق يفتتح جولته الغنائية في أستراليا بعد نجاح جولته في أميركا

دبي - فريق التحرير: بدأ الفنان إيهاب توفيق جولته الغنائية في أستراليا، حيث أحيا حفلاً غنائياً يوم امس السبت في مدينة ملبورن، عاصمة ولاية فيكتوريا، ومن المقرر أن يحيي حفلاً ثانياً في السادس من ديسمبر بمدينة سيدني.

مؤخراً، نال إيهاب توفيق إعجاب جمهوره من خلال حفله الجماهيري الضخم في القاهرة الجديدة، والذي شهد حضوراً كاملاً من محبيه وعشاقه، في أمسية غنائية مميزة على هامش مهرجان الموسيقى الشتوية في نسخته الثانية.

تألق إيهاب خلال الحفل بأدائه الطربي وصوته المميز، وقدّم باقة من أشهر أغانيه مثل: “سحراني”، “ملهمش في الطيب”، “تترجى فيا”، “عامل عاملة”، “أحلى منهم”، “مشتاق”، “هدي القمر”، “بحبك يا أسمراني”، بمصاحبة المنتج تامر عبد المنعم.

ويأتي هذا الحفل بعد نجاح جولته الأخيرة في الولايات المتحدة الأميركية، حيث أحيا حفلاً ضخماً قدم خلاله مجموعة كبيرة من أغنياته التي لاقت صدى واسعاً، بالإضافة إلى مشاركته في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الثالثة والثلاثين بدار الأوبرا، والذي شهد تفاعلاً جماهيرياً كبيراً.