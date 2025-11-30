التعليم العالي: فتح التقديم للطلاب الوافدين على نظام النفقة الخاصة بالجامعات السودانية

تعلن الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات عن فتح باب التقديم للدراسة على نظام النفقة الخاصة للطلاب الوافدين ( غير السودانيين ) بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية اعتباراً من يوم الأثنين الموافق 1/12/2025م.

وفق الضوابط التالية:

يتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للقبول حسب العنوان التالي: www.admission.gov.sd

يمكن الحصول على شروط القبول والتخصصات المطلوبة بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية بالموقع أعلاه.

رسوم التقديم على النفقة الخاصة 200 دولار.

على الطلاب المتقدمين للقبول رفع الشهادة الثانوية عبر موقع الإدارة وتسليم أصل الشهادة بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم الاتحادية للإدارة العامة للقبول أو مكاتب القبول المؤقتة بالولايات للمطابقة وكل من لم يسلم أصل الشهادة لا يعتمد قبوله.

سونا