بعد الجدل الكبير.. عمرو يوسف يوضح سبب تجاهله لدينا الشربيني

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 نوفمبر 2025 03:52 مساءً - منذ ساعتين

نفى الفنان المصري عمرو يوسف، تجاهله زميلته دينا الشربيني خلال العرض الخاص لفيلمهما الجديد “درويش”، مشيراً إلى أن الفيديو الذي انتشر مؤخراً أثار استغرابه.

وقال النجم خلال لقاء في بودكاست، إن ما تم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، موضحاً: “الفيديو ده ضحكني جداً لما انتشر وقالوا إني تجاهلت دينا الشربيني.. لأ، دينا صاحبتي وحبيبتي وصديقتي العزيزة وبحبها جداً، وعمري ما أتجاهلها”.

كما أكد أن العلاقة التي تجمعه بالشربيني قوية ووثيقة، وأنه استغرب تضخيم الموقف وتحريفه عن سياقه الحقيقي، خصوصاً أن هناك صداقة متينة تجمع الثنائي داخل وخارج العمل.

وفيلم “درويش”، من بطولة عمرو يوسف، ودينا الشربيني، ونجوم آخرين. والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي.

إلى ذلك، قدّم الفنان المصري عمرو يوسف اعتذاراً رسمياً للجمهور بعد التصريح المثير للجدل الذي أدلى به خلال المؤتمر الصحافي لفيلم “السلم والثعبان 2″، عقب استخدامه لفظاً غير لائق أثناء إجابته عن سؤال حول جرأة العمل.

وأكد يوسف أن ما قاله لم يكن مقصوداً على النحو المتداول، مشدداً على رفضه استخدام أي ألفاظ خارجة، وأن الموقف جاء متأثراً بضغط وتوتر اللحظة.

وقال عمرو يوسف خلال ظهوره في “بودكاست السبت الممتاز”: “لا لا ده مش أنا.. هل التطور في الفن أن أقول لفظاً خارجاً؟ الناس تعرف أني شخص جيد وألفاظي ليست كذلك، وكنت نازل المؤتمر على لحم بطني، وكنت خائفاً من ردود الفعل على الفيلم، والتوتر جعلني أقول كلاماً خاطئاً، وأنا أعتذر لأي شخص انزعج مني بسبب المعنى الذي قلته ولم أقصد به ذلك، والجرأة في الفكرة وليست في الشتم، ولن أقول ألفاظاً في الشارع، وأعتذر لكل من وصلت إليه رسالة غير مقصودة مني”.

وكان النجم المصري قد أثار جدلاً واسعاً بعد دفاعه عن الألفاظ الجريئة في فيلم “السلم والثعبان 2″، معتبراً أن السينما يجب أن تعكس تطور الواقع، وأن ما كان يُعد حساساً قبل 15 عاماً بات أكثر تقبلاً لدى شريحة من الجمهور اليوم.

وأضاف: “بالنسبة للجرأة، عكس الكلمة هذه هو الخوف أو الجبن، وأنا لا أريد عمل فيلم جبان أو أن أخاف، بل أريد عمل فيلم جريء، يقدم فكرة حقيقية ويكسر التابوهات المعتادة”.

يذكر أن فيلم “السلم والثعبان” الجزء الثاني من بطولة عمرو يوسف وأسماء جلال وظافر العابدين وماجد المصري، وإخراج طارق العريان.