"المنار": الجيش الإسرائيلي استهدفت بالقذائف الضوئية أطراف بلدة بيت ليف

أفادت قناة "المنار"، بأنّ الجيش الإسرائيلي استهدف منطقة "وادي مظلم" في أطراف بلدة ​بيت ليف​ بالقذائف الضوئية. ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​​​​​الاعتداءات الإسرائيلية​​​​​​ على ​​​​​​لبنان​​​​​​ بشكل يوميّ، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدة نقاط في الجنوب وخرق إسرائيل المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.

