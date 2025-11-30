خلوة تجمع الرئيس عون وبري وسلام مع البابا لاوون بصالون الشرف في مطار بيروت

تُعقد في هذه الأثناء، خلوة بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام والبابا لاوون الرابع عشر، وذلك ضمن مراسم استقبال البابا لاوون في صالون الشرف في مطار بيروت الدولي.
وفي وقت سابق من اليوم، وصلت الطّائرة الّتي تقل البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار بيروت الدولي، قادمة من اسطنبول، ليبدأ زيارةً تاريخيّةً إلى لبنان تمتدّ ثلاثة أيّام، وتشمل سلسلة لقاءات رسميّة وروحيّة ورعويّة في العاصمة بيروت وعدد المناطق.
