بدء توافد عدد من الشخصيات السياسية إلى القصر الجمهوري في بعبدا لاستقبال البابا لاوون

بدأ توافد عدد من الشّخصيّات السّياسيّة إلى القصر الجمهوري في بعبدا، لاستقبال ​البابا لاوون الرابع عشر​. ويشمل برنامج البابا لاوون اليوم الأحد: - 16:45: زيارة إلى رئيس الجمهوريّة في القصر الجمهوري. - 17:15: لقاء مع رئيس مجلس النّواب. - 17:30: لقاء مع رئيس مجلس الوزراء. - 18:00: لقاء مع السّلطات، وممثّلي المجتمع المدني، والسّلك الدّبلوماسي (كلمة البابا لاوون).

