وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان في زيارة تاريخية

وصلت الطّائرة الّتي تقل البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار بيروت الدولي، قادمة من اسطنبول، ليبدأ زيارةً تاريخيّةً إلى لبنان تمتدّ ثلاثة أيّام، وتشمل سلسلة لقاءات رسميّة وروحيّة ورعويّة في العاصمة بيروت وعدد المناطق.

ويستقبل البابا في المطار كلّ رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، رئيس مجلس النّواب نبيه بري، رئيس الحكومة نواف سلام، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وحشد كبير من الوزراء والنّواب والشّخصيّات السّياسيّة والدّبلوماسيّة والرّوحيّة، إلى جانب ممثّلين عن السّلكَين العسكري والأمني.

ويشمل برنامج البابا لاوون اليوم الأحد:

- 16:45: زيارة إلى رئيس الجمهوريّة في القصر الجمهوري.

- 17:15: لقاء مع رئيس مجلس النّواب.

- 17:30: لقاء مع رئيس مجلس الوزراء.

- 18:00: لقاء مع السّلطات، وممثّلي المجتمع المدني، والسّلك الدّبلوماسي (كلمة البابا لاوون).