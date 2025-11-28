رجي من برشلونة بعد اختيار صيدا عاصمة للثقافة والحوار لعام 2027: بشارة خير للبنان

صادق وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على اختيار مدينتَي ​صيدا​ اللبنانية وقرطبة الإسبانية "عاصمتين متوسّطتين للثقافة والحوار لعام 2027"، في إطار مبادرة مشتركة بين الاتحاد ومؤسسة "آنا ليند" الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات.

وترأس وزير الخارجية يوسف رجي وفد لبنان للاجتماعات الوزارية، وشارك رئيس بلدية صيدا مصطفى حجاري في مؤتمر مدن المتوسط المنعقد على هامش المنتدى.

وأكد رجي أن "اختيار صيدا عاصمة متوسطية للثقافة والحوار لعام 2027 بشارة خير للبنان، ولا سيما أن القرار تزامن مع الزيارة التاريخية المرتقبة لقداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان"، معتبراً أن "هذا يرمز من جديد الى رسالة لبنان كبلد للحوار والتلاقي والانفتاح".

وتابع "صيدا، بتاريخها العريق وروحها الحيّة، تؤكد أن لبنان لا يزال مساحة يجتمع فيها الشرق والغرب على قيم الثقافة والسلام".