​الخليج 365​ : طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق فوق حاصبيا والعرقوب ومزارع شبعا

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في حاصبيا، أنّ "طائرة استطلاع إسرائيليّة نوع "أم كا" تحلّق في هذه الأثناء فوق منطقة حاصبيا، العرقوب ومزارع شبعا المحتلّة، وصولًا حتى موقع تلّة الرّادار المشرف على بلدة شبعا، ومرتفعات جبل الشيخ المشرف على بلدة راشيا الوادي، والبقاعَين الشّرقي والغربي وإقليم التفاح".

