الخطيب للحكومة: هل يعقل انكم تبررون لإسرائيل بالتغطية على فشلكم وبإلقاء اللوم على شعبكم والمقاومة

أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، خلال خطبة الجمعة، الى أن "أمس كانت مناسبة مرور سنة على توقيع ​اتفاق وقف النار​، إن الشيء المعروف وكلنا نعرفه والعالم كله يعرفه وشاهد عليه، أن ال​إسرائيل​ي لم يلتزم بتطبيق هذا الاتفاق، وأن القوى التي توسّطت وضمنت هذا الاتفاق لم تقم بدورها في ذلك، وإنما كانت إلى جانب المعتدي الذي لم يُطبّق الاتفاق".

ولفت الخطيب، الى أن "اسرائيل تعدت هذا إلى التدخل في الشأن ال​لبنان​ي الداخلي، وأن هذا السلاح في الداخل لبناني بعيداً عن جنوب الليطاني هو أمر لبناني بحت لا يخص العدو الإسرائيلي، ولكن العدو الإسرائيلي مضى في خرق هذا الاتفاق ومضى في الحرب ويمعن في القتل و التدمير، والآن وخلال هذا العام استُشهد من استُشهد وجُرح من جُرح".

وتوجه الى الحكومة بالقول "أنتم سلطة، إنتم دولة، وأنتم كحكومة، هل يعقل انكم تبررون للعدو الإسرائيلي بالتغطية على فشلكم وبإلقاء اللوم على شعبكم وعلى ​المقاومة​، هذا عجزكم فلا تبرروا، قولوا إنكم غير قادرين وفشلتم، إجلسوا مع اخوانكم اللبنانيين لتروا ماذا يمكن ان تفعلوا وما هو العمل المجدي، وليس أن نخلق قصة مخترعة نحمّل فيها أنفسنا المسؤولية، وحينما تحملّون المقاومة والناس في جنوب لبنان وفي الضاحية وفي البقاع المسؤولية، إنتم ماذا تفعلون؟ هذا فشل لكم، أنتم تحملون لبنان مسؤولية أنه هو الذي يتخلف عن القيام بهذه المسؤولية".

وأكد أن "هذا العدو وجد في هذه المنطقة بالقوة وبالغصب وبالقتل وبالإجرام، ولن تستطيعوا أن تغيروا وأن تخدعوا قلوبنا وقلوب شعوبنا التي سيأتي اليوم الذي تنتقم منه لشرفها وكرامتها وتحرر أرضها".