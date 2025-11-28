أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، خلال خطبة الجمعة، الى أن "أمس كانت مناسبة مرور سنة على توقيع اتفاق وقف النار، إن الشيء المعروف وكلنا نعرفه والعالم كله يعرفه وشاهد عليه، أن الإسرائيلي لم يلتزم بتطبيق هذا الاتفاق، وأن القوى التي توسّطت وضمنت هذا الاتفاق لم تقم بدورها في ذلك، وإنما كانت إلى جانب المعتدي الذي لم يُطبّق الاتفاق".
ولفت الخطيب، الى أن "اسرائيل تعدت هذا إلى التدخل في الشأن اللبناني الداخلي، وأن هذا السلاح في الداخل لبناني بعيداً عن جنوب الليطاني هو أمر لبناني بحت لا يخص العدو الإسرائيلي، ولكن العدو الإسرائيلي مضى في خرق هذا الاتفاق ومضى في الحرب ويمعن في القتل و التدمير، والآن وخلال هذا العام استُشهد من استُشهد وجُرح من جُرح".
وتوجه الى الحكومة بالقول "أنتم سلطة، إنتم دولة، وأنتم كحكومة، هل يعقل انكم تبررون للعدو الإسرائيلي بالتغطية على فشلكم وبإلقاء اللوم على شعبكم وعلى المقاومة، هذا عجزكم فلا تبرروا، قولوا إنكم غير قادرين وفشلتم، إجلسوا مع اخوانكم اللبنانيين لتروا ماذا يمكن ان تفعلوا وما هو العمل المجدي، وليس أن نخلق قصة مخترعة نحمّل فيها أنفسنا المسؤولية، وحينما تحملّون المقاومة والناس في جنوب لبنان وفي الضاحية وفي البقاع المسؤولية، إنتم ماذا تفعلون؟ هذا فشل لكم، أنتم تحملون لبنان مسؤولية أنه هو الذي يتخلف عن القيام بهذه المسؤولية".
وأكد أن "هذا العدو وجد في هذه المنطقة بالقوة وبالغصب وبالقتل وبالإجرام، ولن تستطيعوا أن تغيروا وأن تخدعوا قلوبنا وقلوب شعوبنا التي سيأتي اليوم الذي تنتقم منه لشرفها وكرامتها وتحرر أرضها".
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب للحكومة: هل يعقل انكم تبررون لإسرائيل بالتغطية على فشلكم وبإلقاء اللوم على شعبكم والمقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.