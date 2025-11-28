أكّد رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب سامي الجميل، خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال، أنّ "حماية لبنان تمرّ عبر دولة قادرة تمتلك قرارها وحدها، وبعيدة عن أي مشاريع تضع البلاد في مواجهة لا يريدها اللّبنانيّون، وأنّ حصريّة السّلاح بيد الدّولة".
وشدّد على أنّ "أي بحث في الاستقرار يبدأ بإعادة القرار العسكري والأمني إلى المؤسّسات الشّرعيّة من دون استثناء"، معربًا عن تقديره "دور الاتحاد الأوروبي والتزامه دعم الدولة اللبنانية ومؤسّساتها، والسّعي إلى تثبيت سيادة الدّولة وموقعها".
كانت هذه تفاصيل خبر الجميل استقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي: حماية لبنان تمر عبر دولة قادرة تمتلك قرارها وحدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.