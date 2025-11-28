الجميل استقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي: حماية لبنان تمر عبر دولة قادرة تمتلك قرارها وحدها

أكّد رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب ​سامي الجميل​، خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ​لبنان​ ساندرا دو وال، أنّ "حماية لبنان تمرّ عبر دولة قادرة تمتلك قرارها وحدها، وبعيدة عن أي مشاريع تضع البلاد في مواجهة لا يريدها اللّبنانيّون، وأنّ حصريّة السّلاح بيد الدّولة".

وشدّد على أنّ "أي بحث في الاستقرار يبدأ بإعادة القرار العسكري والأمني إلى المؤسّسات الشّرعيّة من دون استثناء"، معربًا عن تقديره "دور الاتحاد الأوروبي والتزامه دعم ​الدولة اللبنانية​ ومؤسّساتها، والسّعي إلى تثبيت سيادة الدّولة وموقعها".