طليس نقل عن جابر صرف 36 مليون دولار للبلديات واتحاداتها من عائدات الخلوي للعام 2024

التقى وزير الماليّة ياسين جابر في مكتبه في الوزارة، نقابة خبراء المحاسبة في لبنان. وأوضح مكتب الوزير في بيان، أنّه "جرى عرض لمسائل حسابيّة مرتبطة ما بين الوزارة والنّقابة، وأبرزها المعايير المحاسبيّة الدّوليّة للقطاع العام، سبل استخدام الفاتورة الإلكترونيّة، تعديل التصاريح الضّريبيّة لتصبح أكثر وضوحًا، وعمليّة وتطبيق المعايير المحاسبيّة الدّوليّة للشّركات الصّغيرة ومتوسّطة الحجم".
كما التقى جابر المسؤول المركزي للشّؤون البلديّة والاختياريّة في حركة "أمل" بسام طليس، الّذي نقل عن جابر أنّ "36 مليون دولار سيتمّ صرفها للبلديّات واتحاد البلديّات من عائدات الخلوي للعام 2024، وأنّ إجراءات صرفها تنتظر إعداد الجداول المرتبطة بها في وزارة الداخلية والبلديات".
