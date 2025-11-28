نقابة الأفران جنوبًا طالبت بإعفاء العمال السوريين في القطاع من إجازات العمل

أشارت "نقابة الأفران في الجنوب" ممثَّلةً برئيسها زكريا العريي القدسي، في كتاب وجّهته إلى الحكومة، إلى أنّ "الأوضاع الرّاهنة أدّت إلى حالة عدم استقرار واسعة، وخصوصًا بين العمّال السّوريّين العاملين في الأفران، ما يدفع الكثير منهم إلى الفرار والتنقّل القسري حفاظًا على سلامتهم"، موضحةً أنّ "بسبب هذا الواقع، نخسر باستمرار العمّال الدّائمين، ونضطر إلى استبدالهم وتشغيل عمّال جدد بشكل طارئ ومتكرّر".

ولفتت في كتابها، إلى أنّ "نظرًا إلى أنّ إجازات العمل في الظّروف الحاليّة باتت تشكّل عبئًا كبيرًا على المؤسّسات العاملة في هذا القطاع الحيوي، ويفوق قدرتها التشغيليّة والإداريّة، نطالب بالآتي: الإعفاء من إجازات العمل للعمّال السّوريّين العاملين في قطاع الأفران في الجنوب، واعتماد إجراءات استثنائيّة ومرنة تضمن استمرار عمل الأفران وتأمين الخبز للمواطنين، خصوصًا في المناطق المتضرّرة". وتمنّت "التجاوب مع هذا الطلب، نظرًا للضّرورات الّتي تفرضها الظّروف الرّاهنة".