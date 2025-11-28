رجّي من برشلونة: لبنان دخل مرحلة إصلاح جدّية تقوم على احتكار السلاح بيد الدولة وترسيخ السيادة

اكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في برشلونة، "التزام لبنان بالاستقرار والأمن في المنطقة".

واشار الى أنّ "لبنان دخل مرحلة إصلاح جدّية، تقوم على احتكار السلاح بيد الدولة وترسيخ السيادة على كامل أراضيها"، مشددا على انه "لم يَعُد مقبولًا بعد اليوم وجود أي تنظيمات مسلّحة في لبنان خارج سلطة الدولة".

ولفت الى "انفتاح لبنان على إعادة تفعيل اتفاق الهدنة لعام 1949"، داعيا المجتمع الدولي إلى "الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها اليومية واعتداءاتها على المدنيين وعلى قوات اليونيفيل، وإلى الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة". وطالب "ب​دعم الجيش اللبناني​ وتعزيز قدراته، وبإعادة إعمار المناطق الحدودية المتضررة كشرط أساسي للاستقرار".

ودعا إلى" توحيد الجهود لمنع الانزلاق نحو مزيد من العنف والتطرّف"، مؤكداً أنّ "لبنان يختار مسار الشراكة والتعاون في حوض المتوسط".

وعقد الوزير رجي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزراء خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، والأردن أيمن الصفدي، ومصر بدر عبد العاطي، والبرتغال باولو رانجيل، وسلوفينيا تانيا فاجون، إضافة إلى الممثلة الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس. وتناول معهم الأوضاع في لبنان والمنطقة، وسبل خفض التصعيد ودعم الاستقرار وتعزيز التعاون الثنائي والمتوسطي.