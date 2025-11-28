هاشم: نحيي أهالي بيت جن السورية لرفضهم القبول بالارادة الاسرائيلية

حيا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم "ابناء بلدة بيت جن السورية الذين تصدوا للعدو الصهيوني رافضين فرض ارادة الاسرائيليي والذي سيبقى بالنسبة لهم الا عدو يسعى لتطويع الشعب السوري الذي التزم قضايا الامة واثبت هويته في مواجهة المشاريع الصهيونية ولم يتخلوا عن قضايا الامة".

وأضاف :"اليوم يؤكدون مرة جديدة ان الشعب السوري يرضخ ل​سياسة​ الخضوع والاذهان التي يحاول الخارج خدمة العدو الاسرائيلي ونوجه التحية لارواح الشهداء الذين سقطوا حماية الكرامة والسيادة السورية".