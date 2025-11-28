كهرباء لبنان اوضحت آلية إعفاء المباني المتضرّرة من الرسوم: بانتظار المرسوم التطبيقي لحسم كيفية التنفيذ

افادت مؤسسة "​كهرباء لبنان​"، بأنه "استنادا إلى قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 88-5/2025 تاريخ 27/02/2025، وبناء على المسح الميداني الذي قامت به المؤسسة وشركات مقدمي خدمات التوزيع، تم اعتماد آلية واضحة للتعامل مع واقع المباني التي تضررت جراء ​العدوان الإسرائيلي​"، موضحة أن "​قانون الإعفاء رقم 22​، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 31 بتاريخ 17/7/2025، نصّ على ​إعفاء المباني​ المهدّمة والمتضرّرة من ​رسوم الكهرباء​ اعتبارًا من 8/10/2023، كما يشمل القانون أيضًا استثناءً للأقضية التالية: حاصبيا، مرجعيون، بنت جبيل، صور وجزين، حيث تمّ إعفاؤها من رسوم الكهرباء عن عام 2024".

واشارت إلى أن "بعض الفواتير التي لا تزال قيد الجباية، نتيجة الآلية المعتمدة لإصدار الفواتير، تعود لاستهلاك سابق لشهر تشرين الأول 2023، لكون إصدار الفواتير ليس فوريا. وفي المقابل، سيتم جباية فواتير الكهرباء للفترات غير المشمولة بالإعفاء، بما في ذلك عام 2025".

ولفتت إلى أنها "بانتظار صدور المرسوم التطبيقي عن مجلس الوزراء، والذي سيحدد بصورة نهائية كيفية تطبيق الإعفاءات المنصوص عليها في القانون المذكور رقم 22، ولا سيّما لجهة ما إذا كان الإعفاء سيشمل: الرسوم فقط، أو الرسوم وبدل الاستهلاك معًا".

واكدت أنّه "فور صدور هذا المرسوم، سيتمّ تطبيق أحكامه وفق الأصول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الفواتير المعنية وردّ أي مبالغ تُحدَّد قانونًا على أنّها غير مستحقة"، مجددة "دعوتها للمواطنين إلى مراجعة الدوائر المختصّة لأي استفسار أو تدقيق، كما تعتذر عن أي التباس أو تأخير ناتج عن انتظار صدور المرسوم التطبيقي اللازم من الجهات المختصة لتطبيق القانون بشكل كامل وواضح".