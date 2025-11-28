كأس ليبرتادوريس: نهائي برازيلي خالص بين بالميراس وفلامنغو

الرياص - اسماء السيد - ليما : يستعد بالميراس، عملاق ساو باولو، لمواجهة غريمه فلامنغو السبت في كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، في نهائي برازيلي خالص.

وسيكون هذا النهائي الخامس بين فريقين برازيليين في آخر ست سنوات، ما يعكس هيمنة البلاد على كرة القدم للأندية في أميركا الجنوبية.

ويعتقد البعض أن تواضع نتائج بالميراس في الدوري المحلي قد تصب لصالحه في المباريات النهائية، حيث يخوض "الأخضر الكبير" النهائي بعد سلسلة من خمس مباريات بلا فوز، خسر خلالها الصدارة لصالح فلامنغو بالذات.

وشارك بالميراس في نهائي المسابقة القارية عامي 2020 و2012 وهو يعاني محليا: هزيمتان وتعادل في آخر ثلاث مباريات عام 2020، وثلاث هزائم وتعادل في آخر أربع مباريات عام 2021، حين تغلب على فلامنغو في النهائي.

وخلال فترة الهيمنة على ليبرتادوريس، حيث كان آخر فريق من خارج البرازيل يفوز باللقب هو ريفر بلايت الأرجنتيني عام 2018، توّج بالميراس مرتين في نهائيات برازيلية خالصة.

ولكن بالنسبة إلى لاعبي بالميراس، فان تراجع مستواهم في الفترة الأخيرة لا يقلقهم.

قال المهاجم السابق لبرشلونة فيتور روكي مطلع الأسبوع "إنها أهم مباراة في العام بالنسبة لنا، والتحضير مختلف والتركيز مختلف والانتباه مختلف".

وأضاف الدولي البرازيلي البالغ 20 عاما "نعمل بجد، نفكر بالفعل في مباراة السبت بقدر كبير من التواضع وأقدامنا على الأرض".

جمهور فلامنغو يقتحم الحافلة

أما فلامنغو الذي فاز على أتلتيكو باراناينسي في نهائي برازيلي خالص بعد عام من خسارته أمام بالميراس، فيسعى إلى لقبه الثالث في ليبرتادوريس خلال ست سنوات.

وكحال بالميراس، يطمح فلامنغو إلى لقبه الرابع في تاريخه.

ويُعد فلامنغو النادي الأكثر شعبية في البرازيل، وقد منحه جمهوره وداعا مذهلا قبل السفر إلى ليما الأربعاء، حتى أنهم اقتحموا حافلة الفريق.

ونشر اللاعبون مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر الجماهير وهي تقتلع فتحات سقف الحافلة وتتسلق داخلها أثناء توجهها إلى مطار ريو الدولي وسط حشود من المشجعين المبتهجين.

لكن سرعان ما سادت اعمال الشغب، إذ اندلعت اشتباكات بين الجماهير والشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق الحشود.

وقال قلب الدفاع ليو بيريرا لقناة فلامنغو التلفزيونية بعد الحادثة "تنجرف مع حرارة اللحظة ومشاعر الجماهير، لكن هذه ليست أفضل طريقة لتحفيزنا... اقتحام الحافلة عبر السقف".

وأضاف "قد يتعرض أحد للأذى، حتى أحد جماهيرنا يمكن أن يسقط من أعلى الحافلة".

وحظي الفريق أيضا باستقبال حافل عند وصوله إلى البيرو، حيث كان مئات من جماهير ريو قد وصلوا منذ منتصف الأسبوع.

وسيتولى قيادة خط الوسط في فلامنغو الدولي الإيطالي المولود في البرازيل جورجينيو الذي ذاق طعم النجاح القاري من قبل.

في عام 2021 خلال جائحة كوفيد، عاش جورجينيو أشهر رائعة حين فاز بدوري أبطال أوروبا مع تشلسي الإنكليزي، ثم بكأس أوروبا المؤجلة لعام 2020 مع إيطاليا.