لبنان | البابا يغادر تركيا متوجهاً إلى لبنان.. واستعدادات في مطار رفيق الحريري الدولي لاستقباله

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 نوفمبر 2025 03:52 مساءً - منذ 58 دقيقة

آخر تحديث: 30 - نوفمبر - 2025 2:44 مساءً

غادر البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان تركيا متوجهاً إلى لبنان بعد زيارة استمرت أربعة أيام. ويحمل البابا معه رسالة سلام للبلد الغارق في الأزمات.

واكتملت التحضيرات في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت استعدادًا لاستقبال قداسة البابا ليو الرابع عشر، حيث وصل الوفد الإعلامي الدولي إلى المطار وخضع لإجراءات التفتيش المعتادة تمهيدًا لتغطية هذا الحدث التاريخي.

وقد وثّقت مشاهد من داخل المطار ورش العمل الجارية داخل الخيمة الكبيرة التي خُصّصت لاستقبال البابا، وتتضمّن منصة رئيسية سينتقل منها الحبر الأعظم برفقة رئيس الجمهورية جوزاف عون على السجادة الحمراء وصولاً إلى صالون كبار الزوار.

وفي موازاة الاستعدادات الميدانية، توجّه موكب رئيس الجمهورية إلى المطار لملاقاة البابا، فيما تستمر الترتيبات اللوجستية التي شملت تزيين مبنى كبار الزوار ومنصّة الاستقبال بزهرة “النارسيس” التي ترمز إلى الرجاء والتجدد، إضافة إلى أشجار الزيتون، وفرش السجاد الأحمر، ونصب خيم واسعة لاحتضان الأعداد الكبيرة من الإعلاميين اللبنانيين والأجانب.

وتأتي زيارة البابا إلى لبنان في إطار محطته الثانية من رحلته الخارجية الأولى منذ تولّيه منصبه، بعد محطة تركيا التي شهدت لقاءات روحية وحوارات مسكونية، إضافة إلى زيارة المسجد الأزرق في إسطنبول وتوقيع إعلان مشترك مع الزعيم الروحي للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية.

ويحمل البابا رسالة سلام إلى الشرق الأوسط في ظلّ توتر متصاعد في المنطقة، ولا سيّما بعد الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على بيروت، فيما يُتوقَّع أن يحظى باستقبال شعبي واسع عند وصوله.