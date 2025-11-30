لبنان | الصادق: لقد استُغِلّت تضحيات أبناء الطائفة الشيعية لسنوات من قبل ميليشيات استولت على قرارها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 نوفمبر 2025 03:52 مساءً - منذ ساعتين

كتب النائب وضّاح الصادق عبر حسابه على منصّة “أكس”:

“الربط الذي يقوم به الثنائي بين مصير سلاح الحزب والارتباط بإيران من جهة، وبين مصير الطائفة الشيعية من جهة أخرى، هو أخطر ما تتعرّض له هذه الطائفة الكريمة. فبدل أن تُصان مكانتها كطائفة أساسيّة في لبنان، مليئة بالكفاءات العلمية والثقافية والمهنية، تُستعمل اليوم كخط دفاع أول عن مصالح لا تمتّ للبنان بصلة. لقد استُغِلّت تضحيات أبناء هذه الطائفة لسنوات من قبل ميليشيات استولت على قرارها، وزجّت بها في صراع مع الداخل والخارج، لتُصبح ورقة تفاوض في مشاريع إقليمية. واليوم يُعاد تسويق سردية وهمية عن “استضعاف الشيعة” لحشد الناس حول سلاح لم يجلب للبنان سوى الدمار. الثنائي، الذي صادر حقوق الطوائف وكل المعارضين الشيعة قبل غيرهم، يحاول مجددًا دفع الطائفة إلى مواجهة مجهولة. فيما الحقيقة أن اللبنانيين، بكل أطيافهم، لم يتوقفوا يومًا عن دعوة إخوتهم الشيعة للعودة إلى مشروع الدولة. لقد سئم اللبنانيون من ممارسات من حكموا البلاد لعقود، وحان الوقت للتخلّص من تلوث الماضي، ولنبني جميعًا لبنان الدولة”.