كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 نوفمبر 2025 03:52 مساءً - منذ ساعتين أعمال قطع للأشجار ليلًا داخل الحرم النهري في المنطقة العقارية أرزي كشفت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن قيام مجهولين بارتكاب جريمة بيئية عبر تنفيذ أعمال قطع للأشجار ليلًا داخل الحرم النهري في المنطقة العقارية أرزي، في مخالفة لأحكام قانون حماية البيئة 444/2002 وقانون المياه 77/2018. وباشرت المصلحة فورًا إجراءاتها، بما يشمل: -توثيق التعدّي بالصورة والموقع. -تنظيم محضر كشف بالأضرار اللاحقة بالغطاء النباتي والحرم النهري. -إبلاغ الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات بحق المرتكبين. -التنسيق مع القوى الأمنية لمنع تكرار التعدّي وضبط المعدات المستخدمة. وأكّدت المصلحة أنّ أي اعتداء على الحرم النهري يشكّل تهديدًا للنظام البيئي واستقرار ضفاف النهر، وستتابع ملاحقة المتورّطين واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الكشف عن جريمة بيئية ليلًا في الليطاني! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.