شكرا لبحثكم عن خبر محافظ حضرموت يصل المكلا بعد أدائه اليمين الدستورية أمام فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكلا| 30 نوفمبر 2025| إعلام حضرموت

وصل محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، اليوم إلى مدينة المكلا، قادماً من العاصمة المؤقتة عدن، حيث أدى اليمين الدستورية أمام فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، عقب صدور القرار الجمهوري رقم (45) لسنة 2025 القاضي بتعيينه محافظاً لمحافظة حضرموت.

وعقب أداء اليمين الدستورية، اجتمع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمحافظ حضرموت، بحضور رئيس الوزراء الأستاذ سالم صالح بن بريك، حيث تطرق الاجتماع لأولويات المرحلة المقبلة، وتركزت توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي على تطبيع الأوضاع في المحافظة بشكل كامل وتحقيق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، وتنفيذ مشاريع حيوية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، وتمكين أبناء المحافظة من المشاركة الفاعلة في صنع القرار محلياً ومركزياً، والحث على تعزيز الشراكات مع كافة القوى والمكونات السياسية والمجتمعية، والنأي بالمحافظة عن أي توترات أو خلافات بينية، والحفاظ على أمن واستقرار حضرموت، وترسيخ مكانتها الوازنة في المعادلة الوطنية.

وكان في استقبال المحافظ الخنبشي، بمطار الريان الدولي بالمكلا، الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ صالح عبود العمقي، ووكلاء المحافظة، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش.