مليشيا الحوثي تتخطف فتاتين في قعطبة وتنقلهما إلى الحديدة

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم أحد مشرفي مليشيا الحوثي الإرهابية على اختطاف فتاتين أثناء رعيهن للأغنام في أحد شعاب مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع، وفقاً لمصادر محلية.

وقالت المصادر إن المشرف الحوثي علي عبدالله الهديم، والذي يشغل منصب قائد كتيبة في اللواء الأول صماد، اختطف الفتاتين من أحد شعاب منطقة شعور في المديرية قبل عشرة أيام، مشيرة إلى أن الضحيتين تنتميان لأسرتي بني حيدرة وبني اليزيدي.

وأضافت المصادر أن إحدى الفتاتين تمكنت أمس من التواصل مع أسرتها، وأبلغتهم بأنه تم نقلهما إلى مدينة الحديدة، مؤكدة تعرّضهما لانتهاكات من قبل عناصر المليشيا، فيما لا تزال الجهود مستمرة لمعرفة مصيرهما والعمل على إنقاذهما.