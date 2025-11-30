شكرا لبحثكم عن خبر الرشوة تحبس يمني وآخرين في الكويت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قضت محكمة الاستئناف بالكويت، بحبس مواطنة كويتية وزوجها اللبناني، وصديقتها، ومواطن، ويمني، 7 سنوات وغرامة مليون دينار. وبحسب ما نشره حساب المجلس الكويتي، فقد انتحل المتهمين صفة موظفين في إدارة الجنسية، وابتزوا مواطناً وشقيقه لإغلاق ملف جنسيتهما مقابل رشوة 500 ألف دينار، وتهديدهم المجني عليهم بتزوير الجنسية، وأدعوا كذبا أن الرشوة لموظف عام. وأشار إلى أن مباحث الأموال بعد تحريات دقيقة ألقت القبض على المتهمين وقدمت للنيابة الأدلة والتسجيلات التي تدينهم.

