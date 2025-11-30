حكومة ولاية وسط دارفور تعقد اجتماعا بالخرطوم

عقدت حكومة ولاية وسط دارفور السبت اجتماعاً موسعاً بالخرطوم برئاسة والي الولاية القائد مصطفى نصرالدين تمبور، ضمّ لجنة المقاومة الشعبية والاستنفار، والإدارة الأهلية، وقطاعات الشباب والمرأة، وذلك لمناقشة سير عمليات الاستنفار والمقاومة الشعبية، وبحث جهود حشد الطاقات للمشاركة في معركة الكرامة الرامية إلى تحرير محليات الولاية التسع.

واستعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه لجان المقاومة الشعبية ومسار الاستنفار خلال المرحلة الحالية.

وأكد والي وسط دارفور خلال الاجتماع جاهزية حكومة الولاية لتقديم كل ما يلزم لدعم جهود المقاومة الشعبية، بما في ذلك تعبئة الشباب والقادرين للمساهمة في عمليات استرداد الولاية.

وأشار تمبور إلى أن الأوضاع في الولاية تتطلب تنسيقاً مشتركاً وتكاملاً بين كافة مكونات المجتمع لدحر المليشيات التي سيطرت على الولاية منذ الخامس عشر من أبريل، مما أدى إلى تدهور الوضع الأمني وتخريب المؤسسات الحكومية.

وأوضح الوالي أن الاجتماع خرج بنتائج “مطمئنة”، مضيفاً أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات مهمة في مسار استعادة الولاية، مؤكداً ثقته في عزيمة شباب وسط دارفور وقدرة المجتمع على إعادة الأمن وعودة الحكم الوطني على كامل تراب الولاية.

من جانبه، أكد اللواء معاش د. يحي علي حسين، رئيس لجنة المقاومة الشعبية والاستنفار بالولاية، التزام اللجان والحكومة بتقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة السودانية في معركة الكرامة وتأمين الولاية.

وقال حسين إن الاجتماع ناقش سبل تعزيز دعم ومساندة القوات المسلحة، مشيراً إلى إصرار المقاومة الشعبية على مواصلة جهودها في دعم عمليات التحرير والتصدي “للمليشيات الغادرة”.

كما أوضح أن الوالي تمبور أثنى على الدور الفاعل للمقاومة الشعبية واللجان الفرعية التابعة لها، مترحماً على أرواح شهداء معركة الكرامة من القوات المسلحة والمواطنين، وداعياً بالشفاء العاجل للجرحى وعودة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم.

وفي السياق، أكد رئيس الإدارة الأهلية بوسط دارفور الدمنقاوي سيسي فضل سيسي أن معركة الكرامة معركة وجودية لا تستثني أحداً، داعياً إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية والأهلية لدعم القوات المسلحة في تطهير الولاية والبلاد من التمرد.