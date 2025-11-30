الحجار: زيارة البابا تذكرنا بقيمة الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات

أشار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في تصريح له الى أن "زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان تحمل بُعداً روحياً عميقاً، وتبعث الأمل في قلوب اللبنانيين، وتُذكرنا بقيمة الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات"، مضيفا :"نرحّب بقداسته في وطن الأرز، ملتقى الأديان والحضارات، ونأمل أن تشكل زيارته مصدر رجاء وتلاق وسلام، لجميع اللبنانيين".

