اشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني في طهران الى "اننا تحدثنا عن كل المسائل بين البلدين وعلى رأسها التجارة والطاقة"، لافتا الى ان "علينا زيادة البوابات الحدودية وجعلها فعالة، والتحرك بخطوات ملموسة".
واوضح أن "هناك مشاريع علينا القيام بها سريعاً لتعزيز علاقاتنا، خصوصاً في الاقتصاد والطاقة"، مضيفا "اننا نترقب فتح القنصلية الإيرانية في وان".
واضاف "تحدثنا حول مكافحة الهجرة غير المنتظمة".
كانت هذه تفاصيل خبر فيدان: بحثنا مع إيران قضايا التجارة والطاقة وضرورة تفعيل البوابات الحدودية وتعزيز التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.