فيدان: بحثنا مع إيران قضايا التجارة والطاقة وضرورة تفعيل البوابات الحدودية وتعزيز التعاون

اشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني في طهران الى "اننا تحدثنا عن كل المسائل بين البلدين وعلى رأسها التجارة والطاقة"، لافتا الى ان "علينا زيادة البوابات الحدودية وجعلها فعالة، والتحرك بخطوات ملموسة".

واوضح أن "هناك مشاريع علينا القيام بها سريعاً لتعزيز علاقاتنا، خصوصاً في الاقتصاد والطاقة"، مضيفا "اننا نترقب فتح القنصلية الإيرانية في وان".

واضاف "تحدثنا حول مكافحة الهجرة غير المنتظمة".