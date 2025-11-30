رسمياً.. نتنياهو يطلب العفو من الرئيس الإسرائيلي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 نوفمبر 2025 01:59 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - نوفمبر - 2025 12:52 مساءً

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بطلب رسمي للعفو.

وأفاد مكتب الرئيس الإسرائيلي، اليوم، بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قدم قبل وقت قصير طلب عفو لرئيس الدولة يتسحاق هرتصوغ.

وقد نقل الطلب إلى الدائرة القانونية في مقر الرئيس عبر محاميه، المحامي عميمت حداد.

وفقا للإجراءات، يجري الآن تحويل الطلب إلى قسم العفو في وزارة العدل، الذي سيجمع أيضا الآراء القانونية ذات الصلة من الجهات المختلفة في الوزارة، وبعد ذلك تنقل هذه الآراء إلى المستشارة القانونية لبيت الرئيس وفريقها لإعداد رأي إضافي لعرضه على رئيس الدولة.

ويشير مكتب الرئيس الاسرائيلي إلى أن الحديث يدور عن طلب عفو استثنائي وله تبعات كبيرة. وبعد استلام جميع الآراء، سيفحصه هرتسوغ بمسؤولية وجدية.

ويشمل الطلب وثيقتين: رسالة مفصلة موقعة من محاميه، ورسالة موقعة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ونظرا لأهمية هذا الطلب الاستثنائي وتبعاته تنشر هذه الوثائق أمام الجمهور.

ومطلع نوفمبر كان هرتسوغ قد تلقى رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعا فيها إلى النظر في منح العفو لنتنياهو.

وجاء في رسالة ترامب أن “العفو عن نتنياهو سيكون خطوة مهمة لتوحيد إسرائيل بعد سنوات صعبة”.

وأكد ترامب في الرسالة أن نتنياهو “دافع بثبات عن إسرائيل في مواجهة خصوم أقوياء، وأن القضية المرفوعة ضده سياسية وغير مبررة”.

وتابع الرئيس الأميركي في الرسالة قائلا: “الآن بعد السيطرة على حماس وتحقيق إنجازات غير مسبوقة، حان الوقت لإنهاء هذه الحرب القانونية وإعطاء فرصة للعفو عن نتنياهو”.

وكان ترامب قد دعا الرئيس الإسرائيلي إلى العفو عن نتنياهو في خطابه أمام الكنيست الشهر الماضي، يوم إطلاق سراح الرهائن العشرين أحياء.

وردا على رسالة ترامب قال الرئيس الإسرائيلي إن “من يريد أن يحظى بالعفو عليه ان يتقدم بطلب رسمي كما هو متبع في إسرائيل”.