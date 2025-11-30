روسيا تخطر الهيئات الدولية بعد هجوم أوكراني على محطة نفطية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 نوفمبر 2025 01:59 مساءً - منذ 39 دقيقة

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا القول اليوم الأحد إن موسكو ستُخطر جميع الهيئات الدولية بشأن الهجوم على محطة نفطية تابعة لاتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين على البحر الأسود.

وقال اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين، الذي يضم مساهمين من روسيا وكازاخستان والولايات المتحدة، إنه أوقف عملياته بعد أن تضرر مرسى بالمحطة التابعة له في البحر الأسود بشكل كبير بسبب هجوم أوكراني بزوارق مسيرة.

وفي تعليق على الواقعة، قالت زاخاروفا إن تصرفات أوكرانيا باتت تشكل تهديدا للأمن العالمي.